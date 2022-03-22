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مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب يرتفع 3.6% في فبراير

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اقتصاد المغرب

مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب يرتفع 3.6% في فبراير

يرى المركزي المغربي أن التضخم قد يصل إلى 4.7٪ فيما سينخفض النمو إلى 0.7٪ خلال 2022

الرباط - رويترز

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قالت مندوبية التخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 3.6% على أساس سنوي في فبراير.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 5.5%، في حين زاد تضخم المواد غير الغذائية 2.5%.

وعلى أساس شهري، صعد المؤشر 0.6%.

وزاد معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع التي تشهد تقلبا، 3.5% على أساس سنوي وارتفع 0.5% على أساس شهري.

ويرى البنك المركزي المغربي أن التضخم قد يصل إلى 4.7٪، فيما سينخفض النمو إلى 0.7٪ خلال العام 2022.

وقد أبقى البنك المركزي المغربي على سعر الفائدة القياسي عند 1.5%.

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