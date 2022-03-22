وزير الزراعة العراقي: مخزون القمح لا يغطي أكثر من 3 أشهر

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الزراعة محمد مهدي الخفاجي، قوله إن مخزون القمح لدى وزارة التجارة حاليا لا يغطي استهلاك أكثر من ثلاثة أشهر.

وأضاف الوزير أن "هناك خطة للتوسع في الموسم الزراعي المقبل من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي".

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وقبل أيام، طرح العراق مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد من كافة المناشئ، وتم تحديد السابع عشر من مارس كموعد نهائي لتقديم عروض الأسعار.

كما اتخذ العراق وهو مستورد رئيسي للحبوب، إجراءات عاجلة لتدبير مخزونات استراتيجية من القمح ودعم برنامح بطاقات التموين المحلي على إثر تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، إذ خصصت وزارة التجارة 100 مليون دولار لاستيراد 3 ملايين طن من القمح بشكل عاجل.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا من كبريات الدول المصدرة للحبوب، إذ تشكل صادراتهما 25% من مجموع الإنتاج العالمي.