وزير المالية الألماني يدعو لخطة "مارشال دولية" بشأن أوكرانيا

دعا وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، إلى خطة "مارشال دولية" بشأن أوكرانيا.

وأطلق مشروع مارشال على المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ووضع المشروع الجنرال جورج مارشال، رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية ووزير الخارجية الأميركي منذ يناير 1947.

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كان صندوق النقد الدولي قد توقع انكماش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 10% في 2022 بسبب الهجوم الروسي، لكن التوقعات قد تتدهور بشكل حاد إذا استمرت الحرب لفترة أطول.

وقال تقرير الخبراء، الذي تم إعداده قبيل موافقة الصندوق على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار، إن الناتج الاقتصادي لأوكرانيا قد ينكمش بما يتراوح بين 25% إلى 35 %، على أساس بيانات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زمن الحرب من العراق ولبنان ودول أخرى في حرب.

وأضاف التقرير أن أوكرانيا لديها فجوة في التمويل الخارجي قدرها 4.8 مليار دولار، لكن حاجاتها التمويلية من المتوقع أن تتزايد وستحتاج إلى تمويل إضافي كبير بشروط ميسرة.

وقال التقرير إن الدين العام للبلاد من المتوقع أن يقفز إلى 60%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من حوالي 50% في 2021. وأضاف أن معدل التضخم في أوكرانيا سيتسارع إلى 20% في 2022 مقابل 10% في 2021.

وقال أيضا إن الحكومة الأوكرانية تواصل الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية على الرغم من أوضاع في غاية الصعوبة.

كانت وزارة الاقتصاد الأوكرانية قد كشفت قبل أيام عن حجم خسائر الحرب الروسية، وقالت إنها تجاوزت 119 مليار دولار حتى الآن.

وأضافت أن 75% من الشركات في مناطق القتال توقفت عن العمل.