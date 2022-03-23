التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى له في 30 عاما عند 6.2٪

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا عند 6.2٪ الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى للتوقعات بين المحللين.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين يشير إلى قراءة بنسبة 5.9٪.

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وكانت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، طمأنت الاثنين، بأن اقتصاد منطقة اليورو لا يظهر مؤشرات على "انكماش" في المدى المنظور رغم تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت أن هذا التقييم ينطبق على أعوام 2022 و2023 و2024، وذلك ردا على سؤال بشأن مخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في حال ركود يرافقها تضخم مرتفع.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، إذ تسبّب بزيادة مطردة وسريعة في أسعار المواد الأولية لا سيما موارد الطاقة، وولد قلقا من اضطراب سلاسل التوريد، في وقت كان العالم يخرج بشكل تدريجي من تأثير عامين من جائحة كوفيد-19.