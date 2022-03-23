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الولايات المتحدة وبريطانيا تنهيان نزاعاً تجارياً دام 4 سنوات

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اقتصاد أميركا

الولايات المتحدة وبريطانيا تنهيان نزاعاً تجارياً دام 4 سنوات

الاتفاق يسمح لبريطانيا بتصدير 500 ألف طن من الصلب إلى أميركا سنوياً من دون رسوم

دبي - العربية.نت

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أنهت الولايات المتحدة وبريطانيا نزاعا دام أربع سنوات، شمل فرض رسوم من الجانب الأميركي على الصلب والألمنيوم من بريطانيا وفرض بريطانيا رسوما على السلع الأميركية الشهيرة بما في ذلك الدراجات النارية لشركة "Harley-Davidson" وأزياء "Levi Strauss jeans"، والتبغ.

وبموجب الاتفاق، ستتمكن بريطانيا من تصدير ما يصل إلى 500 ألف طن من الصلب سنويا من دون رسوم جمركية إلى الولايات المتحدة، وهو ما يتجاوز متوسط ​​شحنات بريطانيا إلى الولايات المتحدة في عامي 2018 و2019، كما ستتمكن من تحديد متطلبات الصهر والصب للألمنيوم.

وتتطلب الاتفاقية قيام أي شركة صلب بريطانية مملوكة من قبل كيان صيني مراجعة سجلاتها المالية لتقييم تأثير الحكومة الصينية عليها ومشاركة أميركا هذه المعلومات.

وتهدف الاتفاقية إلى مكافحة ممارسات الصين التجارية غير العادلة.

وقد توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي واليابان.

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