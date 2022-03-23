الأردن: إنشاء شركة لإنتاج "الفوسفوريك" بتكلفة 400 مليون دولار

وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة تيستا أجرو الهندية، مذكرة تفاهم، لإنشاء شركة تعنى بإنتاج حامض الفوسفوريك وسماد الداب في الأردن بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنويا يتم تصديرها إلى الهند.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، بأنه جرى الاتفاق على عقد اللقاء الأول لبحث إجراءات إنشاء الشركة في عمان خلال 4 أشهر.

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كما وقعت الشركة اتفاقية تقوم بموجبها شركة مناجم الفوسفات الأردنية، بتزويد شركة أوزوال لصناعة الأسمدة في الهند، بحاجتها من الفوسفات متدني النوعية وبواقع 500 ألف طن في السنة ولمدة 10 سنوات وفقا للأسعار العالمية الربعية.

ووقع الاتفاقيات رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، والمدير العام لشركة تيستا أجرو، بارام ديب سنغ، والمدير العام لمجموعة أوزوال بان كاج.