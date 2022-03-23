توقعات بنمو الاقتصاد البريطاني 3.8% خلال 2022

قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، نقلا عن أحدث توقعات من مكتب مسؤولية الميزانية، إن اقتصاد المملكة المتحدة من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8% في عام 2022.

والتوقعات الجديدة للنمو هذا العام، أضعف من التوقعات السابقة التي نشرت في أكتوبر، عندما توقع مكتب الميزانية، أن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 6% هذا العام.

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وتشير أحدث توقعات مكتب الميزانية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 1.8% في عام 2023، و2.1% في عام 2024، مقارنة مع توقعات أكتوبر، التي أشارت إلى نمو قدره 2.1%، و1.3% على الترتيب.

إلى ذلك، أفاد سوناك، بأن بريطانيا، ستخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20% إلى 19% في العام 2024.

وأبلغ سوناك البرلمان: "للمرة الأولى في 16 عاما، سيجري خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20 إلى 19 بنسا في الجنيه".

وأضاف أنه "خفض ضريبي للعمال وأرباب المعاشات وللمدخرين.. خفض ضريبي قيمته 5 مليارات جنيه (6.59 مليار دولار) لأكثر من 30 مليون شخص".

وأعلن سوناك، أنه قرر خفض رسوم الوقود بمقدار 5 بنسات للتر على مدار الـ12 شهرا المقبلة، في مسعى لتقليل تكلفة البنزين في محطات الوقود بعد قفزة في أسعار النفط العالمية.

وقال سوناك في كلمة تحديث الميزانية بالبرلمان،لإن "رسم الوقود سيجري خفضه بمقدار 5 بنسات للتر".

وأضاف:"قررت أنه سيكون ساريا حتى مارس العام المقبل.. 12 شهرا كاملة، إضافة إلى التجميد، فإنه خفض ضريبي هذا العام للأسر العاملة والشركات تزيد قيمته على 5 مليارات جنيه (6.60 مليار

دولار)".

يشار إلى أن مستوى رسوم الوقود، وهو مصدر رئيسي للدخل للمالية العامة، مجمد منذ عام 2011 عند 57.95 بنس للتر للبنزين العادي والديزل.