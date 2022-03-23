رئيس الإمارات يصدر قانونا اتحاديا للمحافظة على توازن ميزانية 2022

قالت وزارة المالية الإماراتية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر قانونا اتحاديا، يسمح باستخدام جزء من حساب الاحتياطي النقدي للحكومة وإصدار أدوات الدين العام وضبط مصروفات الميزانية العامة، وذلك للمحافظة على توازن ميزانية العام 2022.

ونص القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2022 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، على 56.7 مليار درهم إيرادات و58.9 مليار درهم مصروفات للعام الجاري، على أن يتم علاج الفرق التمويلي باستخدام جزء من الاحتياطي النقدي للحكومة وإصدار أدوات الدين العام وضبط مصروفات الميزانية كوسائل متاحة.

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