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سفيرة روسيا في إندونيسيا: بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين

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مجموعة العشرين
مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

سفيرة روسيا في إندونيسيا: بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين

بعض الأعضاء دعوا لإلغاء عضوية موسكو في المجموعة

جاكرتا - رويترز

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قالت سفيرة روسيا في جاكرتا اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا في وقت لاحق من هذا العام، وذلك في أعقاب دعوات من بعض الأعضاء لإلغاء عضوية البلاد في المجموعة.

وقالت السفيرة ليودميلا فوروبييفا في مؤتمر صحافي: "ليس فقط مجموعة العشرين بل العديد من المنظمات تحاول طرد روسيا.. رد فعل الغرب غير متناسب تماما".

وذكرت مصادر مشاركة في المناقشات لوكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يدرسون ما إذا كان ينبغي لروسيا البقاء ضمن مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد غزوها لأوكرانيا.

وتعليقا على دعوات إقصاء روسيا من G20، قالت الصين إنه لا يحق لأي عضو إقصاء عضو آخر.

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