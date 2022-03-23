سفيرة روسيا في إندونيسيا: بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين

قالت سفيرة روسيا في جاكرتا اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا في وقت لاحق من هذا العام، وذلك في أعقاب دعوات من بعض الأعضاء لإلغاء عضوية البلاد في المجموعة.

وقالت السفيرة ليودميلا فوروبييفا في مؤتمر صحافي: "ليس فقط مجموعة العشرين بل العديد من المنظمات تحاول طرد روسيا.. رد فعل الغرب غير متناسب تماما".

مادة اعلانية

وذكرت مصادر مشاركة في المناقشات لوكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يدرسون ما إذا كان ينبغي لروسيا البقاء ضمن مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد غزوها لأوكرانيا.

وتعليقا على دعوات إقصاء روسيا من G20، قالت الصين إنه لا يحق لأي عضو إقصاء عضو آخر.