مجموعة العشرين
سفيرة روسيا في إندونيسيا: بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين
بعض الأعضاء دعوا لإلغاء عضوية موسكو في المجموعة
قالت سفيرة روسيا في جاكرتا اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا في وقت لاحق من هذا العام، وذلك في أعقاب دعوات من بعض الأعضاء لإلغاء عضوية البلاد في المجموعة.
وقالت السفيرة ليودميلا فوروبييفا في مؤتمر صحافي: "ليس فقط مجموعة العشرين بل العديد من المنظمات تحاول طرد روسيا.. رد فعل الغرب غير متناسب تماما".
مادة اعلانية
وذكرت مصادر مشاركة في المناقشات لوكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يدرسون ما إذا كان ينبغي لروسيا البقاء ضمن مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد غزوها لأوكرانيا.
وتعليقا على دعوات إقصاء روسيا من G20، قالت الصين إنه لا يحق لأي عضو إقصاء عضو آخر.
اقرأ أيضاً
-
السعودية الثانية بالنمو الاقتصادي بين دول مجموعة العشرينمع تحديات الجائحة.. 5 دول سجلت انكماشا اقتصاديا اقتصاد
-
مجموعة العشرين: إقرار وضع حد أدنى للضريبة على الشركات العالمية الكبرىالرئيس الأميركي حث الدول المنتجة للطاقة على زيادة إنتاجها أسواق العربية 1230
-
بولندا تقترح إقصاء روسيا من مجموعة الـ20.. وأميركا ترد بالإيجابالاقتراح نوقش في اجتماعات عقدت بواشنطن الأسبوع الماضي اقتصاد
مادة إعلانية