اقتصاد الإمارات
وزير: الإمارات لديها احتياطيات غذاء تكفي 6 أشهر على الأقل
تشمل الأرز والقمح والسكر
قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، اليوم الأربعاء، إن الإمارات لديها احتياطيات غذاء تكفي ستة أشهر على الأقل.
وأضاف الزيودي على هامش مؤتمر في دبي، إن الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الغذائية، تشمل الأرز والقمح والسكر.
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