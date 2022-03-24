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طلبات إعانة البطالة الأميركية تبلغ أدنى مستوى منذ 1969

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اقتصاد أميركا

طلبات إعانة البطالة الأميركية تبلغ أدنى مستوى منذ 1969

انخفضت 28 ألفا إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 187 ألفا

واشنطن - رويترز

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انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 52 عاما ونصف العام، في حين يواصل عدد الأميركيين المدرجين على قوائم البطالة التراجع، مما يشير إلى انحسار فائق السرعة للتباطؤ في سوق العمل، وهو ما سيبقي على ارتفاع تضخم الأجور.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 28 ألفا إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 187 ألفا للأسبوع المنتهي في 19 مارس/آذار، وهو أدنى مستوى منذ 1969.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسجيل 212 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

والطلبات منخفضة عن مستوى قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل أبري/نيسان 2020.

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