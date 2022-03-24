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ماكرون: العالم مقبل على مجاعة إذا لم نتحرك اليوم

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
اقتصاد

ماكرون: العالم مقبل على مجاعة إذا لم نتحرك اليوم

الرئيس الفرنسي لوح بإمكانية فرض مزيد من العقوبات على روسيا إذا دعت الحاجة

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، على هامش قمة لحلف الناتو في بروكسل، إن العالم مقبل على مجاعة إذا لم نتحرك اليوم، مشيراً إلى أن 80% من القمح الذي تستورده مصر يأتي من روسيا وأوكرانيا.

وأكد الرئيس الفرنسي أن العقوبات على روسيا فعالة و"يمكننا فرض المزيد إذا دعت الحاجة"، قائلاً إن عجلة الاقتصاد الروسي "توقفت بسبب العقوبات التي فرضناها".

وشدد ماكرون أيضا على ضرورة تنويع مصادر الطاقة لتخفيف الاعتماد على روسيا.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز، بأن الولايات المتحدة ستعزز إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي.

وتهدف خطة تزويد الاتحاد الأوروبي بـ 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، بحسب الصحيفة، إلى مساعدة الكتلة على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

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