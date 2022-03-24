مصر تجري محادثات مع الأرجنتين وأمريكا والهند لاستيراد القمح

قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم الخميس، إن وزارته تجري محادثات مع الأرجنتين وأمريكا والهند بشأن واردات قمح في المستقبل.

تسعى مصر لإيجاد بدائل لاستيراد القمح بدلاً من روسيا وأوكرانيا الدول الأكثر تصديراً للقمح إلى مصر خلال العام الماضي، فيما قدمت الحكومة المصرية حوافز لزيادة توريد الفلاحين للقمح في الموسم الحالي، حيث تستهدف شراء أكثر من 6 ملايين طن من القمح المحلي بحلول نهاية موسم التوريد في أغسطس 2022.

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وكشف وزير التموين، عن عرض وزارة التموين المصرية دقيقا على مطاحن القطاع الخاص مقابل 8600 جنيه للطن من يوم السبت المُقبل، نقلاً عن رويترز.

وأضاف الوزير، أن إمدادات مصر من الدقيق للمطاحن الخاصة تأتي في مسعى لدعم القطاع الخاص بعد تحديد سعر الخبز غير المدعوم.

كان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قراراً بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

وبحسب بيان سابق لمجلس الوزراء المصري، فإن القرار نص على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 غراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 غراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 غراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 غراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 غراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 غراماً.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.