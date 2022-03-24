"القابضة" وصندوق الثروة السيادي التركي يطلقان صندوقا بـ300 مليون دولار
للاستثمار بصناديق رأس مال استثمارية مختلفة وشركات ناشئة في تركيا
أعلنت "القابضة ADQ" وصندوق الثروة السيادي التركي-"TWF" إطلاق "صندوق تركيا للتكنولوجيا -ADQ TWF" برأس مال قيمته 300 مليون دولار بهدف الاستثمار في صناديق رأس مال استثمارية مختلفة وشركات ناشئة تتميز بإمكانات نمو مرتفعة في تركيا.
وتسعى "القابضة ADQ" وصندوق الثروة السيادي التركي من خلال تأسيس "صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF" إلى الاستثمار في الشركات التركية الناشئة ذات إمكانات النمو المرتفعة ونماذج الأعمال المبتكرة.
وسيستثمر الصندوق في الشركات العاملة على تطوير التقنيات الجديدة، أو على تحسين التقنيات الحالية ضمن قطاعات مهمة مثل الطاقة والمرافق والصحية وعلوم الحياة والأغذية والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتعليم، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
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