روسيا و أوكرانيا
أوكرانيا تنهي قيودها على تصدير الذرة وزيت دوار الشمس
أكدت أن المخزون كبير ولا داعي للحد من الصادرات
أفاد الموقع الإلكتروني للحكومة الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة ألغت اشتراط الحصول على تراخيص تصدير للذرة وزيت دوار الشمس لموسم 2021-2022.
وكانت أوكرانيا علقت صادراتها من بعض الحبوب ومن الملح والسكر واللحوم والماشية في الوقت الذي تكافح فيه غزو قوات عسكرية روسية، وفرضت الحصول على تراخيص لتصدير القمح والذرة وزيت دوار الشمس.
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ويقول مسؤولون في قطاع الزراعة، إن مخزون الذرة وزيت دوار الشمس كبير جدا ولا داعي للحد من الصادرات.
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