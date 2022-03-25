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بايدن: العالم سيواجه نقصاً حقيقياً في الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

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روسيا و أوكرانيا

بايدن: العالم سيواجه نقصاً حقيقياً في الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

دعا لإزالة القيود التجارية المقيدة لصادرات الأغذية

دبي - العربية.نت

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حلّ ملف أزمة الغذاء العالمية بشكل قوي على طاولة مناقشات مجموعة السبع أمس، حيث قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن العالم سيواجه نقصاً حقيقياً في الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتركزت نقاشات القادة في بروكسل على كيفية زيادة الإنتاج الزراعي لتعويض النقص الحاصل في السلع الغذائية حيث تعتبر كل من أوكرانيا وروسيا مصادر رئيسية للحبوب.

ودعا الرئيس الأميركي الدول إلى إزالة القيود التجارية المقيدة لصادرات الأغذية، قائلاً إن دولاً عدة تدفع ثمن العقوبات المفروضة على روسيا.

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