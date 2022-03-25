لبنان
مصرف لبنان يسمح للبنوك بشراء الدولار وفقاً للسعر المعتمد.. اعتباراً من هذا التاريخ
بدون تحديد سقف للكمية المتداولة
أفاد بيان لمصرف لبنان المركزي اليوم الجمعة، بأنه سيسمح لبنوك البلاد، ابتداء من 28 مارس، ببيع الليرة نقدا مقابل الدولار أو بالعكس وفقا لسعر منصة "صيرفة" بدون تحديد سقف للكمية المتداولة.
وأوضح البيان أن "سعر الدولار المعتمد والثابت لاستيراد البنزين حتى 29 مارس هو 22200 ليرة لبنانية".
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وكان مسؤولون في لبنان، اقترحوا طريقة لسد فجوة كبيرة في النظام المالي قد تجعل المودعين يدفعون الفاتورة بدلا من البنوك أو الدولة.
وتسعى الخطة إلى إحياء النظام المصرفي من خلال جعل المودعين يغطون أكثر من نصف الفجوة البالغة 69 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.
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