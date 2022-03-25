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تراجع معنويات المستهلكين البريطانيين مع تزايد التضخم ومخاوف الحرب

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متجر للألبسة في لندن
اقتصاد بريطانيا

تراجع معنويات المستهلكين البريطانيين مع تزايد التضخم ومخاوف الحرب

مؤشر ثقة المستهلكين انخفض للشهر الرابع على التوالي

لندن - رويترز

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أشار مسح اليوم الجمعة، إلى انحدار معنويات المستهلكين البريطانيين هذا الشهر لمستويات لم تكن
عليها منذ أواخر 2020، وذلك نتيجة مخاوف حيال هياج التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا.

فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الذي تصدره "جي.إف.كيه" للشهر الرابع على التوالي إلى سالب 31 من سالب 26 في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020، أي في أحد أكثر الأوقات تأثرا بجائحة فيروس كورونا.

ومنذ بدء المسح في 1974، جاءت قراءاته عند سالب 30 أو أقل خمس مرات فقط، وكانت في أربع مرات منها نذيرا بركود في وقت لاحق.

وشمل الاستطلاع 2000 شخص وأجري في الفترة من الأول إلى 14 مارس.

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