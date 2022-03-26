شروط صرف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين

خاطب ديوان الخدمة المدنية الكويتي الجهات الحكومية بضوابط وشروط صرف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين، وذلك بناء على مخاطبات عديدة من الجهات بطلب صرف مكافآت نهاية الخدمة.

وشملت الشروط والضوابط: صورة من نموذج مكافأة نهاية الخدمة الصادر من النظم المتكاملة، وبراءة ذمة صادرة من وزارة الداخلية "إدارة تنفيذ الأحكام" للحالة المطلوب عنها صرف مكافآت نهاية الخدمة، فضلا عن براءة ذمة صادرة من وزارة الكهرباء والماء والمواصلات.

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وتضمنت الشروط أيضا صورة من العقد المبرم للحالة المطلوب لها الصرف، وصورة من القرار الصادر بانتهاء الخدمة، وفق ما ذكرته صحيفة الأنباء الكويتية.

وأشار الديوان إلى إرفاق ما يفيد بالتدرج الوظيفي وتفاصيل المكافآت الشهرية الشاملة على أن تتضمن كل الزيادات التي منحت أثناء الخدمة، وإدخال كل البيانات المالية والوظيفية على النظم المتكاملة لنظام الخدمة المدنية.