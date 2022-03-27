المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض يشهد اتفاقيات بـ16 مليار ريال في يومه الأول

شهد ختام اليوم الأول من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تحتضنه العاصمة الرياض تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توقيع 33 اتفاقية، وإطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية بقيمة مالية تتجاوز 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).

وتأتي الاتفاقيات بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة، كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وخلال اليوم الأول، وقعت أرامكو السعودية 10 مذكرات تعاون، واتفاقيتين مع شركات محلية وعالمية في مجالات التحول الرقمي، وتقنية المعلومات، والتنمية الوطنية.

فيما وقع بنك التنمية الاجتماعية مع عدة جهات، وهي الهيئة الملكية بينبع، ومعهد ريادة الأعمال الوطني وإعلان إطلاق عدد من المنتجات والمبادرات لدعم وتمكين رواد الأعمال بأكثر من 11 مليار ريال (3 مليارات دولار)، في حين وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC اتفاقيات مع عدد من الصناديق الاستثمارية بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار ريال ( 656 مليون دولار).

وأطلقت شركة سابك صندوق نساند "2" مع شركة الأهلي المالية بقيمة 750 مليون ريال (200 مليون دولار) لدعم الشركات الناشئة وتطوير القطاع الصناعي.

ووقعت شركة Cars24 العالمية إحدى منصات التجارة الإلكترونية للسيارات وشركة Lenskart العالمية أكبر سلسلة متاجر للنظارات الطبية الآسيوية، وشركة Kitopi المتخصصة في المطابخ السحابية مذكرات تفاهم مع منشآت لتقديم الدعم لرواد الأعمال في المجالات التخصصية.

كما أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت،" مذكرة تفاهم مع كلٍ من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لإطلاق وتدشين مبادرة "روّاد"، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للتعاون في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وسابك بهدف التعاون في عدد من المبادرات لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تم توقيع اتفاقية مع شركة الجبر للتمويل لتقديم منتجات تمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 20 مليون ريال (5.33 مليون دولار ).

يذكر أن المؤتمر العالمي لريادة الأعمال اليوم الأول شهد حضورًا دوليًا واسعًا وزخمًا رياديًا كبيرًا عبر عدد من الجولات الاستثمارية والإطلاقات، حيث أغلقت شركة وثيق المالية جولة استثمارية في شركة سبايدرز مايكرو موبيليتي لمرحلة ما قبل البدء بقيمة 5.2 مليون ريال (1.4 مليون دولار)، وكذلك جولة استثمارية أخرى في شركة دارينت لمرحلة ما قبل البدء بقيمة 3.75 مليون ريال (مليون دولار).

كما أغلقت شركة حلول ساعي للخدمات اللوجستية جولة استثمارية بقيمة 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار)، وكذلك حصلت شركة ادفع باي على جولة استثمارية بقيمة 6 ملايين ريال (1.6 مليون دولار).

وأغلقت شركة ميراك كابيتال المتخصصة في الاستثمار بالتقنية والابتكار جولة Seed بقيادة ميراك المالية (Merak Capital) ومشاركة شركة ميرسد (MERCED) ومستثمر ملائكي بقيمة 4.87 مليون ريال (1.3 مليون دولار)، وأغلقت شركة أنتيلا جولة استثمارية بقيادة هلا فنتشرز في مصر بقيمة 3.75 ملايين ريال (مليون دولار) كذلك أغلقت دايلي ميلز جولة استثمارية بمشاركة هلا فنشر وبمشاركة سدرا فنشر وفيدا هولدينج بقيمة 20 مليون ريال ( 5.3 مليون دولار).

فيما أغلق صندوق رؤى جولة استثمارية في شركة كراستي بقيمة 7.5 مليون ريال( 2 مليون دولار).

فيما تم إغلاق جولة استثمارية في مرحلة ما قبل البذرة (Pre-Seed) بمشاركة كل من Access bridge Ventures و 500 Startups بقيمة 1.5 مليون ريال (400 الف دولار) .