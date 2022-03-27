نومورا: الربع الثاني سيكون الأسوأ على الصين منذ بدء جائحة كورونا

أكدت مجموعة Nomura Holdings المالية أن الاقتصاد الصيني يواجه خلال الربع الثاني من العام الجاري أسوأ ضغط نزولي عليه منذ ربيع عام 2020 عندما تعرض للموجة الأولى من جائحة كورونا.

وحذر الاقتصاديون لدى Nomura من مزيد من التباطؤ خلال الربع الثاني بسبب القيود المتزايدة على التنقل في جميع أنحاء البلاد وسط موجة جديدة من كورونا هي الأقوى حتى الآن واستمرار الركود في قطاع العقارات.

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وفي هذا السياق، خفضت Nomura تقديراتها لنمو الاقتصاد الصيني من شهر أبريل حتى ديسمبر بسبب الجائحة فيما رفعت توقعات النمو للربع الأول إلى 4.2% بسبب البداية القوية للاقتصاد في يناير وفبراير.

ولم تغير شركة NOMURA توقعات النمو للعام بأكمله، والتي ظلت عند 4.3% وهو ما يقل عن النمو الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 5.5% لهذه السنة.

كما توقعت أن يخفض البنك المركزي نسبة احتياطي البنوك بـ 50 نقطة أساس خلال الشهرين المقبلين إلى جانب تخفيض فائدة تسهيلات الإقراض متوسط ​​الأجل لمدة عام وسعر اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بنحو 10 نقاط أساس في أبريل.