إدارة بايدن تقترح حدًّا أدنى للضرائب على الأكثر ثراء

كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين عن مشروع ميزانية للعام 2023 سيدفع بموجبه الأكثر ثراء في الولايات المتحدة حدًا أدنى للضريبة على دخلهم سنويًا.

وقال البيت الأبيض في بيان "سيُطبّق هذا الحد الأدنى للضريبة فقط على أغنى 0.01% من الأُسر - التي في رصيدها أكثر من 100 مليون دولار - وسيأتي أكثر من نصف الإيرادات من أصحاب المليارات وحدهم".

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وأضاف "هذا سيضمن أنهم سيدفعون 20% على الأقلّ من دخلهم الإجمالي، خلال عام معين، كضريبة على دخلهم".

وبحسب مشروع الموازنة الذي نشرته إدارة الرئيس جو بايدن الاثنين؛ خصّصت الولايات المتحدة 6.9 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الهجوم الروسي ولدعم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويعد التمويل الأخير ضمن سلسلة مساعدات عسكرية أعلنت عنها واشنطن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي وستستخدم "لتعزيز إمكانيات وجهوزية القوات الأميركية وحلفاء الناتو والشركاء الإقليميين في مواجهة العدوان الروسي"، وفق ما أعلن البيت الأبيض.