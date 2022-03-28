الصين تتوعد بالرد على العقوبات الموجهة ضد روسيا "المضرة" بها

قالت الصين، اليوم الاثنين، إنها سترد على العقوبات الأميركية الموجهة ضد روسيا والتي ستضر بها.

ودافعت الصين، التي لم تدن الهجوم الروسي على أوكرانيا وانتقدت العقوبات المفروضة من قبل الغرب، عن موسكو، ووصفت روسيا بأنها "عضو مهم" في مجموعة العشرين.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في إحاطة إخبارية: "لا يحق لأي عضو استبعاد دولة أخرى من عضوية المجموعة. يجب على مجموعة العشرين تطبيق تعددية حقيقية وتعزيز الوحدة والتعاون".

وذلك في رد على تباحث الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ما إذا كان ينبغي إبقاء روسيا ضمن مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد غزوها لأوكرانيا.

تعد الصين أهم شريك تجاري لروسيا، إذ تشكل 13.4% من إجمالي الصادرات الروسية، استناداً إلى بيانات من حلول التجارة العالمية المتكاملة (WITS)، وهو برنامج تجاري للبنك الدولي.