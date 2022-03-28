اقتصاد أميركا
العجز التجاري الأميركي يتراجع في فبراير
سجل أعلى مستوى على الإطلاق في 2021
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن العجز في التجارة السلعية للولايات المتحدة في فبراير انخفض، وهو ما قد يعطي دفعة للنمو الاقتصادي في الربع الأول.
وقالت وزارة التجارة إن العجز هبط 0.9% إلى 106.6 مليار دولار. وارتفعت الصادرات 1.2% لتغطي على زيادة 0.3% في الواردات.
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وكان العجز التجاري في الولايات المتحدة اتسع في ديسمبر الماضي، مع ارتفاع الواردات، ليسجل في 2021 بأكمله أكبر مستوى على الإطلاق.
وقفز العجز 27% في 2021 بأكمله، إلى 859.1 مليار دولار، وذلك أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وجاء مقارنة مع عجز بلغ 676.7 مليار دولار في 2020.
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