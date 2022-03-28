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بدءاً من اليوم.. تطبيق المرحلة الثانية من توطين هذه المهن في السعودية

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نشرة الرابعة | توطين مهن المحاسبة في السعودية يدخل حيز التنفيذ
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت حرصها على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين
اقتصاد السعودية

بدءاً من اليوم.. تطبيق المرحلة الثانية من توطين هذه المهن في السعودية

القرار يشمل الأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 متر مربع

دبي - العربية.نت

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تدخل المرحلة الثانية لتوطين التموينات والأسواق المركزية في السعودية حيز التنفيذ اليوم الإثنين، حيث يقتصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهن "مشرف قسم".

وتقصر المرحلة العمل في منافذ البيع بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهن مدير قسم ومساعد مدير فرع ومدير فرع.

وبدأ تطبيق المرحلة الثانية من توطين التموينات والأسواق المركزية بعد فترة سماح 360 يوماً من تاريخ نشر القرار يوم 25 صفر 1442 هـ، وفقاً للدليل الإجرائي لقرار توطين التموينات والأسواق المركزية.

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ويشمل قرار توطين التموينات والأسواق المركزية جميع التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، والأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 متر مربع.

وفي المرحلة الأولى تم قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهن (محاسب زبائن، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء "علاقات العملاء / الأمانات")، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهنة (مشرف قسم).

وتأتي هذه القرارات انطلاقاً من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

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