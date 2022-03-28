.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات لشراء 30% في 4 شركات مقاولات سعودية

  • الخط
صندوق الاستثمارات العامة السعودي مناسبة
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات لشراء 30% في 4 شركات مقاولات سعودية

تشمل "نسما" و"السيف" و"المباني" و"البواني"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت مصادر لوكالة بلومبرغ أن صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات مع شركة نسما القابضة، ومجموعة السيف، والمباني للمقاولات العامة، والبواني، لشراء حصص أقلية فيها أو في شركاتها التابعة بنحو 30% في كل منها.

وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة عيّن كلا من "Rothschild" و"GIB Capital" التابعة لبنك الخليج الدولي كمستشاري استحواذ، لكن المحادثات مازالت في مراحل مبكرة وقد لا تسفر عن أي صفقات.

وقالت المصادر إن الصندوق قد يستثمر لاحقاً في شركات مقاولات دولية تعمل على مشاريع سعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خلافات كبيرة بين إسرائيل وأميركا حول الاتفاق النووي مع إيران.. ما التفاصيل؟ خلافات كبيرة بين إسرائيل وأميركا حول الاتفاق النووي مع إيران.. ما التفاصيل؟
اكتشف المزيد