صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات لشراء 30% في 4 شركات مقاولات سعودية

ذكرت مصادر لوكالة بلومبرغ أن صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات مع شركة نسما القابضة، ومجموعة السيف، والمباني للمقاولات العامة، والبواني، لشراء حصص أقلية فيها أو في شركاتها التابعة بنحو 30% في كل منها.

وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة عيّن كلا من "Rothschild" و"GIB Capital" التابعة لبنك الخليج الدولي كمستشاري استحواذ، لكن المحادثات مازالت في مراحل مبكرة وقد لا تسفر عن أي صفقات.

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وقالت المصادر إن الصندوق قد يستثمر لاحقاً في شركات مقاولات دولية تعمل على مشاريع سعودية.