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مسؤول: مخزون البحرين من القمح يكفي لأكثر من 4 أشهر

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اقتصاد البحرين

مسؤول: مخزون البحرين من القمح يكفي لأكثر من 4 أشهر

رويترز

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ذكرت صحيفة الأيام البحرينية اليوم الإثنين، نقلا عن رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق، مروان طبارة، قوله إن مخزون البحرين من القمح يكفي احتياجات المملكة لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر تقريبا.

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