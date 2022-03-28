مصر توقع مع فرنسا اتفاقية تمويل مشروع قطارات المترو الحديثة بـ 776.9 مليون يورو

وقعت مصر، اليوم الاثنين، اتفاقية تمويل مع فرنسا تتعلق بمشروع تصنيع وتوريد 55 قطاراً مكيف الهواء للخط الأول للمترو، ضمن خطة وزارة النقل المصرية لتطوير الخط، وذلك بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات.

ستقوم شركة "ألستوم" الفرنسية ALSTOM بتنفيذ المشروع، حيث تبلغ مدة القرض 40 عاما، منها 15 عاما فترة سماح و25 عاما فترة سداد، وبنسبة فائدة عند 0.0092%.

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وكانت شركة "ألستوم" لصناعة القطارات حصلت في نوفمبر الماضي على عقد بقيمة تتجاوز المليار دولار، لتطوير قطاع النقل في العاصمة المصرية القاهرة.

يبلغ إجمالي قيمة مساهمة الحكومة المصرية في تمويل الصفقة مليار و183 مليون جنيه، حيث تبلغ نسبة المكون المحلي في التصنيع 13.3% من خلال التعاون مع مصنع "سيماف"، وقد قام بتوقيع العقد كل من وزير النقل المصري كامل الوزير، وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في ضوء خطة الوزارة لتطوير الخط الأول وتوريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، خاصة مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثاني للمحافظة على ‏سلامتهما وصيانتهما لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري، ولتوفير كافة سبل الراحة والأمان لمستخدمي المترو، واستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الركاب، إلى جانب خفض تكاليف الصيانة والتشغيل.

وأضاف أن هذه القطارات ستساهم في إحداث نقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة، حيث سيتم الوصول إلى زمن التقاطر "دقيقتين ونصف" مع سهولة التشغيل الأوتوماتيكي للخط وانتظام حركة السير والتتابع على الخط، مشيراً إلى أن القطارات الجديدة كلها مكيفة الهواء، وذلك لتوفير المناخ المناسب لراحة الركاب، خاصة أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعد أول خط بدأ إنشاؤه عام 1983، وتم تشغيله في عام 1987 حيث يعتبر العمود الفقري لشبكة مترو القاهرة بالكامل.