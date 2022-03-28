"موانئ" السعودية تدشن مستودعات جديدة في ميناء جدة بـ150 مليون ريال

دشنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية مستودعات القرية الخامسة والسادسة في ميناء جدة الإسلامي بالتعاون مع شركة "LogiPoint" التابعة لمجموعة "سيسكو"، بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 43 ألف متر مربع وبقيمة استثمارات بلغت 150 مليون ريال.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن هذه الاستثمارات تعد جزءاً من خطط توسعة البنية التحتية اللوجستية للشركة البالغة 400 مليون خلال السنتين المقبلتين.

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وتتميز مستودعات القرية الخامسة بأنها تمتد على مساحة 24500 متر مربع، وتشمل إنشاء مساحات مخصصة للتعامل مع البضائع المجمدة والمبردة والجافة، والأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تقديم خدمات وحلول لوجستية ذات قيمة مضافة ومهمة للمستفيدين.

وتمتد مستودعات القرية السادسة على مساحة 18700 متر مربع، تم تصميمها بشكل خاص لتناسب مواصفات "أرامكس"، المزود المتخصص عالميا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة ومقرها الشرق الأوسط، ومُعترَف بها كواحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال شحن الطرود البريدية السريعة.

وستعمل شركة LogiPoint التي تعد أكبر مطوري ومشغلي المناطق اللوجستية في المملكة على تنفيذ المشروعين، التي تتميز باعتمادها على بنية تحتية، هي الأكثر تطوراً داخل ميناء جدة الإسلامي، من خلال التزامها بمواصفات عالمية في تنفيذ البُنى التحتية اللوجستية، ووفق أحدث معايير وتقنيات المباني الخضراء.