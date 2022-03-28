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وزارة الاستثمار السعودية تمنح 4 رخص لشركات ناشئة وصندوق رأسمال جريء

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وزارة الاستثمار السعودية
وزارة الاستثمار السعودية
اقتصاد السعودية

وزارة الاستثمار السعودية تمنح 4 رخص لشركات ناشئة وصندوق رأسمال جريء

خلال اليوم الثاني من مؤتمر ريادة الأعمال في الرياض

دبي - العربية.نت

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شهد اليوم الثاني من مؤتمر ريادة الأعمال في الرياض، توقيع اتفاقيات عدة، أبرزها منح وزارة الاستثمار السعودية أربع رخص لشركات ناشئة وصندوق رأسمال جريء.

وكان اليوم الأول من المؤتمر شهد توقيع 33 اتفاقية، وإطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية بقيمة مالية تتجاوز 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).

وتأتي الاتفاقيات بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة، كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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