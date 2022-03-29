السعودية: البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات يطلق مبادرة تمكين المسرعات 

أطلق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات في السعودية مبادرة تمكين المسرّعات، كخامس مبادرة للبرنامج، والتي تهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال للخروج بنماذج أعمال مميزة، وزيادة تدفق جودة الشركات الناشئة في القطاع التقني وخلق الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تقديم حزمة حوافز للمسرعات التقنية المحلية والعالمية الموجودة في السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه المبادرة، تأتي نتيجة لشراكة استراتيجية جمعت البرنامج مع كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، والشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC التي أُطلقت أمس على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تستضيفه الرياض.

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وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات المهندس نواف الحوشان، أن المبادرة ومن خلال خطة عملها الطموحة المتضمنة حزمًا تحفيزية للمسرعات المحلية والعالمية، والمشجعة لتبني أفضل المعايير المتبعة عالميا، ستسهم في زيادة جودة المسرّعات الحالية، ورفع جودة تدفق الصفقات، ونمو فرص الاستثمار للشركات الناشئة.

وأضاف أن المسرّعات ستمكن من الانطلاق وتوسيع نطاقها عبر توفير إمكانات غير محدودة للنمو، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى من خلالها أيضا إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً تقنياً إقليمياً وجعلها مركزاً عالمياً بحلول 2030.