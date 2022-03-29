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اليابان تحظر صادرات الذهب إلى روسيا.. تحضيرا لمزيد من العقوبات

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روسيا و أوكرانيا

اليابان تحظر صادرات الذهب إلى روسيا.. تحضيرا لمزيد من العقوبات

تعهدت بمزيد من العقوبات على موسكو أثناء قمة "السبع"

طوكيو - رويترز

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قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء، إن اليابان ستحظر تصدير المعادن النفيسة، وخصوصا الذهب، إلى روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.

ويعكس الحظر على شحنات المعادن النفيسة إلى روسيا تصميم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على فرض مزيد من العقوبات على موسكو، والتي تعهد بها أثناء اجتماع زعماء مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى الأسبوع الماضي.

وبدءا من الخامس من أبريل، ستحظر اليابان تصدير المعادن النفيسة ومنتجات أخرى من بينها السيارات الفاخرة والمجوهرات ومستحضرات التجميل والخمور إلى روسيا.

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وقال مسؤلون حكوميون إن صادرات الذهب المتجهة إلى روسيا ستحتاج إلى موافقة مسبقة من وزير المالية الياباني، عندما يبدأ سريان القاعدة الجديدة في الخامس من أبريل.

وأعلن كيشيدا عن خطط لإلغاء وضع الأفضلية التجارية لروسيا، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها، وأيضا حظر بعض الواردات من روسيا.

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