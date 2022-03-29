ثقة المستهلك الأميركي ترتفع في مارس بفعل قوة سوق العمل
المؤشر ارتفع إلى 107.2 نقطة في مارس
ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي في مارس/آذار من أدنى مستوى في عام مع تقدير الأميركيين أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتحسن بفعل قوة سوق العمل، وهو ما يغطي على المخاوف بشأن الحرب في أوكرانيا والتضخم.
وقالت مؤسسة كونفرانس بورد اليوم الثلاثاء، إن مؤشرها لثقة المستهلك ارتفع إلى 107.2 هذا الشهر من 105.7 في فبراير/شباط، التي كانت أدنى قراءة في عام.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما، في حين لا يزال أكبر اقتصاد في العالم يرزح تحت وطأة تضخّم متسارع تفاقمه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وزاد مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 7.9%، في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أكبر زيادة له منذ يناير 1982، مع ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية والإسكان، وفق ما أعلنت وزارة العمل الخميس.
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