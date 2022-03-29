"الصناعة" السعودية: نعمل على تطوير صناعة البناء والتشييد

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي لخدمة صناعة البناء والتشييد، وذلك وفقا لتوجهات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الزامل خلال كلمته في افتتاح معرض الخمس الكبار في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي يستمر حتى 31 مارس، أن النهوض بصناعة البناء الحديثة، يتطلب إشراك التقنية الجديدة في مسار خطوط الإنتاج من داخل المصانع، كتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستكون عاملاً مهما في مواكبة التحول، وفتح فرص جديدة للاستثمار في الصناعة والموارد المحلية، وتعزيز مكانة المملكة وريادتها في هذا المجال.

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وبيَّن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أنه تم تقديم الدعم لأكثر من 360 مزودا لتقنية البناء الحديث بجميع مراحل العمل.

وأكد أن لدى المملكة جميع المتطلبات للنهوض بقطاع صناعة البناء والتشييد؛ كوجود البنية التحتية المهيأة في 40 مدينة صناعية، إضافة إلى وجود الممكنات والتشريعات التي تعد أمرا مهما لضمان التعامل مع النمو والاستجابة للتغيرات، وتبني الأتمتة ونماذج الأعمال الجديدة القائمة على التقنية الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.