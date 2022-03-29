انطلاق القمة العالمية للحكومات في الإمارات بمشاركة 4000 شخصية من 190 دولة

انطلقت في الإمارات، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العالمية للحكومات للعام 2022، تحت شعار تشكيل حكومات المستقبل.

وتشهد القمة مشاركة واسعة تضم أكثر من 4000 شخصية من 190 دولة، بهدف تبادل الخبرات والأفكار وتعزيز القدرة على التعامل مع المتغيرات والمستجدات العالمية.

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وتستضيف القمة في نسختها الاستثنائية هذا العام مسؤولين حكوميين وخبراء وقادة القطاع الخاص، ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية.

وتستعرض جلسات القمة أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها وابتكار الحلول التي تضمن توظيفها في تحسين حياة المجتمعات، كما تركز على آفاق التطورات المستقبلية في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية والطبية والمجتمعية، وكيفية استثمارها وتوجيهها بما يصب في صالح المجتمعات، ويضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.