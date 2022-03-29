"جدا" السعودية تخطط لإطلاق صناديق استثمارية لصالح "نيوم"

كشف الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق "جدا" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عادل العتيق عن خطة الشركة لإطلاق صناديق لجذب الاستثمارات لصالح نيوم، مع نقل الخبرات العالمية من نظيرتها الأميركية "ميامي".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن العتيق قوله: "نتطلع لزيادة حجم استثمار (جدا) 100%؛ بما يزيد على 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، حيث استثمرنا في شركة (صندوق الصناديق) منذ بداية إطلاقها في أكثر من 20 صندوقا استثماريا، وصل حجم الاستثمار في هذه الصناديق ما يتجاوز ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، متوزعة على عدد من صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة".

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وأكد العتيق المضي قدماً في زيادة رأسمال "صندوق الصناديق"، خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الشركة مستمرة في الاستثمار في رأس المال الجريء، والملكية الخاصة في المملكة.

وأضاف أنها ستستمر في نفس الزخم الذي شاركت فيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن رأس مجال شركة "جدا" يبلغ 4 مليارات ريال، في حين خصصت الشركة رأس المال مبدئياً 4 مليارات ريال، ومازال الأمل معقوداً في زيادته.

وأضاف العتيق: "استثمرنا ملياري ريال خلال 3 أعوام، وأتوقع الاستمرار بالمستوى نفسه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة".

وأوضح أن الشركة استثمرت في 20 صندوقاً بعدة شركات سعودية، يتجاوز عددها الـ350 شركة وطنية محلية وشركات من دول المنطقة.

ولفت العتيق إلى وجود مدينة "ميامي" الأميركية الابتكارية في الرياض حالياً ضمن مناسبة "كتالايز السعودية" التي اختتمت أعمالها أخيرا، بالاستفادة من الخبرات التراكمية من مدينة "ميامي"، كونها المركز العالمي الأبرز للاستثمار في مجال دعم صناعة الابتكار والاستثمار.

وأفاد بأن لدى مدينة "نيوم" طموحاً عالياً لبناء مدينة ذات أولويات عالمية، مضيفا: "ما زالت مدينة (نيوم) في طور التأسيس، وتعمل على إنشاء مشروعات مستهدفة كثيرة، لذلك نتطلع لإطلاق صناديق استثمارية ستكون لـ(نيوم) حصة من استثماراتها عندما تنطلق مشروعاتها".

يشار إلى أن "كتالايز السعودية"، هي منصة تفاعلية قائمة على الشراكة بين وزارة الاستثمار وشركة جدا بهدف تشجيع وتسريع صناعة صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة، من خلال دعوة مستثمرين عالميين لزيارة المملكة ولقاء مديري صناديق ومستثمرين سعوديين، لرفع مستوى معرفتهم بصناعة رأس المال الجريء، والشركات الناشئة والواعدة في السعودية.