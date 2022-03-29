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"ستاندرد آند بورز" تغيّر تقديراتها للاقتصاد الروسي.. تتوقع انكماشاً بـ8.5% في 2022

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اقتصاد روسيا

"ستاندرد آند بورز" تغيّر تقديراتها للاقتصاد الروسي.. تتوقع انكماشاً بـ8.5% في 2022

مقارنة مع توقعاتها السابقة بنمو قدره 2.7%

دبي - العربية.نت

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غيرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني من توقعاتها للاقتصاد الروسي، حيث تتوقع الوكالة انكماشا قدره 8.5% للعام 2022 مقارنة مع توقعاتها السابقة بنمو قدره 2.7%.

وخفضت الوكالة نمو الناتج بأكثر من 11 نقطة مئوية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن الصراع سيكون له تأثير أكثر حدة على أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين والمستهلكين في الربعين الأول والثاني من هذه السنة.

وفي السياق نفسه، خفضت الوكالة تقديراتها للنمو في بولندا بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 3.6% وتركيا بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 2.4%.

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