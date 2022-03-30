أرباح البنوك الخليجية تقفز 40% إلى 35 مليار ريال في 2021

ذكرت كامكو إنفست، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن ربحية قطاع البنوك الخليجية، ارتفعت بنسبة 40% خلال 2021 إلى 35 مليار دولار، مقابل 25 مليار دولار في العام 2020، إلا أن الأرباح ظلت أقل من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 37 مليار دولار في العام 2019.

وأضافت "كامكو" أن الزيادة كانت واسعة النطاق على أساس سنوي خلال العام 2021 في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي حيث تضاعفت أرباح البنوك الكويتية تقريباً خلال العام لتصل إلى 2.9 مليار دولار.

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كما سجلت البنوك السعودية والإماراتية المدرجة نمواً جيداً في الأرباح بنسبة 40.2% و52.6% خلال العام 2021.

ونتيجة لذلك، وصل إجمالي العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك إلى أعلى مستوياته في 7 فترات ربع سنوية بنسبة 10.4% بنهاية العام 2021 مقارنة بنسبة 9.6% في الربع الثالث من العام 2021 وبنسبة 8.1% بنهاية العام 2020.

وكان نمو الأرباح خلال العام مدفوعاً بزيادة إجمالي الربح بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض.

وارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 6.9% ليصل إلى 90.0 مليار دولار خلال العام 2021 مما يعد ضمن أعلى المعدلات على الإطلاق فيما يعزى بصفة رئيسية لنمو صافي الدخل من غير الفائدة بنسبة 17.6% ونمو صافي دخل الفائدة بنسبة أقل نسبيا بلغت 2.3%.

وكان نمو الإيرادات واسع النطاق عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت البنوك القطرية أعلى معدل نمو بنسبة 9.9%، تليها الإمارات والكويت بنمو بلغت نسبته 9% و7.1%، على التوالي.

وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو في الدخل من غير الفائدة بنسبة 31.7%، لكنها كانت السوق الوحيدة التي شهدت تراجع دخل الفائدة خلال العام بنسبة 3.2%.

وانخفضت مخصصات خسائر القروض التي أعلنت عنها بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من الربع في العام 2021 لتصل إلى 14.9 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار في العام 2020.

وبحسب "كامكو" فإن المخصصات ظلت مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، إذ بلغت في المتوسط 9.1 مليار دولار خلال العشر سنوات التي سبقت الجائحة (2010-2019).

وشمل انخفاض مخصصات خسائر القروض في العام 2021 كافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر التي سجلت نمواً بنسبة 20.1% أو ما يعادل 0.6 مليار دولار، إذ بلغت مخصصاتها 3.4 مليار دولار، فيما يعتبر ثاني أكبر مخصصات محتجزة خلال العام بعد البنوك المدرجة في الإمارات.