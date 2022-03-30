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أسعار القمح والذرة الأميركية تنخفض وسط آمال بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

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أزمة عالمية بالقمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية
سوق القمح تشهد اضطرابات منذ غزو روسيا لأوكرانيا
اقتصاد أميركا

أسعار القمح والذرة الأميركية تنخفض وسط آمال بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

العقود الآجلة للقمح تراجعت 4%

شيكاغو - رويترز

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تراجعت العقود الآجلة للقمح الأميركي 4% والذرة بنحو 3% أمس، في الوقت الذي أنعشت فيه تعليقات من روسيا وأوكرانيا، عقب محادثات في تركيا، الآمال في وقف إطلاق النار في الصراع الذي أربك صادرات الحبوب الكبيرة من منطقة البحر الأسود.

غير أن التعاملات كانت متقلبة، حيث تأرجحت العقود القياسية للقمح في مايو في مجلس شيكافو للتجارة في نطاق ضخم بلغ 96 سنتا، من أعلى مستوى في الجلسة عند 10.68 دولار تقريبا للبوشل في التحركات المبكرة إلى 9.72 دولار للبوشل.

وانخفضت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو في مجلس شيكاغو للتجارة نحو 42 سنتا إلى حوالي 10.14 دولار للبوشل عند التسوية، بينما أنهت عقود الذرة لشهر مايو أيار التعاملات منخفضة حوالي 22 سنتا إلى 7.26 دولار للبوشل، وتراجع فول الصويا حوالي 21 سنتا إلى 16.43 دولار للبوشل.

وتشهد سوق القمح اضطرابات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

ويعد البلدان من كبار مصدري القمح، في حين أن أوكرانيا أيضا مورد عالمي رئيسي للذرة.

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