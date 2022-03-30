اقتصاد روسيا
أسعار المستهلكين في روسيا ترتفع 9% منذ بداية العام
عزز هبوط الروبل الطلب على نطاق واسع
أظهرت بيانات من هيئة الإحصاءات الروسية (روستات) اليوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في روسيا قفزت 8.9% في الفترة من أول يناير/كانون الثاني إلى 25 مارس/آذار.
وتسارع التضخم في روسيا بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، بينما عزز هبوط الروبل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق الطلب على نطاق واسع من المنتجات وبفعل توقعات بأن الأسعار ستواصل الارتفاع.
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وأبقى البنك المركزي الروسي، الذي يستهدف تضخما سنويا عند 4%، على سعر الفائدة الرئيسي عند 20% في مارس/آذار وحذر من زيادة حادة وشيكة في التضخم وانكماش اقتصادي يلوح في الأفق.
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