السعودية الأعلى عالمياً في نسبة الإنفاق الحكومي التقني بقيمة تصل إلى 93 مليار ريال

قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، إن المملكة هي الأعلى عالمياً في نسبة الإنفاق الحكومي التقني من الإنفاق الوطني التقني بنسبة 21.7% وبقيمة تصل إلى 93 مليار ريال حتى 2025.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن ذلك جاء خلال مشاركة الصويان في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تستضيفه العاصمة الرياض.

مادة اعلانية

وأضاف الصويان أن المبادرات الحكومية تعمل على تعزيز التوطين في قطاع الرقمنة، موضحا أن حجم الاستثمارات في هذا الجانب بلغ 73% من إجمالي تمويل رأس المال الجريء.

ولفت إلى أن إجمالي عدد البيانات المفتوحة المنشورة حاليا بلغ 6442 من 141 جهة حكومية.

وفي شأن الطلب الحكومي، توقع الصويان أن تستحوذ خدمات تكنولوجيا المعلومات على 74% من إجمالي الطلب في السنوات المقبلة في حلول الحوسبة السحابية، والبرمجيات، والبيانات الضخمة.

وذكر أن الهيئة عملت على إطلاق برنامج الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية "صدف" لتحسين التخطيط المالي وتسريع المشتريات الرقمية في الجهات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحكومة الرقمية، ورفع جودة أعمال موردي ومشغلي خدمات الحكومة الرقمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتعزيز المحتوى المحلي.

وأفاد بأن رؤية الهيئة، هي أن يكون (صدف) بوابة الاستثمار الرقمي للقطاع العام والخاص وصولاً إلى اقتصاد رقمي مستدام وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.