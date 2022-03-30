.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة دون تغيير

  • الخط
البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي
تونس

المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة دون تغيير

مستقر عند 6.25%

تونس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤول بالبنك المركزي التونسي لرويترز، اليوم الأربعاء، إن البنك أبقى على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 6.25%.

وتواجه تونس أزمة تلوح في الأفق في ماليتها العامة وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ.

وفي سياق متصل؛ قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري اليوم الثلاثاء إن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور البلاد وجد جدية لدى الحكومة لتنفيذ إصلاحات قابلة للتطبيق رغم "الإكراهات الاجتماعية" وإن مفاوضات رسمية ستنطلق قريبا بعد سلسلة لقاءات تمهيدية.

وتسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية للحصول على برنامج قرض من الصندوق في حدود 4 مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف لخفض الإنفاق وتتضمن تجميد الأجور والتوظيف في القطاع العام لخمس سنوات وخفض الدعم.

لكن اتحاد الشغل الذي يتمتع بتأثير قوي عبر عن رفضه للإصلاحات المقترحة وقال إن من المستحيل أن يوافق عليها وهو ما يهدد الوصول لاتفاق تقول الحكومة إنه ضروري وحيوي لإنقاذ ماليتها من الانهيار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم إعلان موسكو تقليص العمليات.. المعارك مستعرة في أوكرانيا رغم إعلان موسكو تقليص العمليات.. المعارك مستعرة في أوكرانيا
اكتشف المزيد