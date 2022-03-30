اليوم الثالث لمؤتمر ريادة الأعمال في الرياض يشهد اتفاقيات بـ6 مليارات ريال

شهد اليوم الثالث للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الرياض، توقيع وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث تجاوز إجمالي قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال دعما للقطاع الريادي وتقديم المزيد من الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن برنامج "كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقع مجموعة من الاتفاقيات، منها: اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الرياضة، وصندوق التنمية الثقافي وصندوق التنمية السياحي، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية "ندلب"، وجامعة الملك سعود، وجامعة الجوف، وشركة ركن العمل لحاضنات ومسرعات الأعمال.

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كما شهد اليوم الثالث، توقيع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عدة اتفاقيات تعاون مشتركة مع مجلس الضمان الصحي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لدعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأطلق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية مبادرة "ألف ميل" لتأهيل ريادي الأعمال في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فيما وقّع البنك السعودي الفرنسي اتفاقية تعاون مع الخطوط الجوية العربية السعودية.

كما شهد إطلاق الدفعة الرابعة للإرشاد المؤثر لبرنامج طموح بالتعاون مع إنديفر السعودية، لدعم المنشآت متسارعة النمو من خلال تسهيل الوصول لأفضل المرشدين في الشبكات المحلية والعالمية والربط مع مكاتب إنديفر في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويستهدف البرنامج دعم ما يزيد عن 26 منشأة متسارعة نمو يمثلها 35 رائد أعمال سعودي وبمجموع وظائف مباشرة وغير مباشرة يزيد عن 400 ألف.