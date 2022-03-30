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انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11% في الربع الرابع من 2021

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معدل بطالة السعوديين الذكور انخفض ليصل إلى 5.2%
اقتصاد السعودية

انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11% في الربع الرابع من 2021

معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان ارتفع إلى 61.5%

دبي - العربية.نت

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كشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من العام 2021، للهيئة العامة للإحصاء، وفق تقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجريه بشكل ربع سنوي، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) ليصل 11% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث بلغ 11.3%.

وأظهرت النتائج انخفاض معدل بطالة السعوديين الذكور (15سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2021 ليصل إلى (5.2%) مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، إذ بلغ 5.9%.

وبينت نتائج النشرة، ارتفاع معدل بطالة السعوديات الإناث (15سنة فأكثر) في الربع الرابع من العام 2021 ليصل إلى 22.5% مقارنة بالربع الثالث من العام، حيث بلغت 21.9%.

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من جانب آخر، ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2021، ليصل 61.5% مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه، إذ بلغت 61.2%.

ووفقًا لنتائج النشرة، بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15سنة فأكثر) 79.5%، في حين بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث (15 سنة فأكثر) 34.9%.

كما أشارت النتائج إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2021 لتصل 51.5% مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام، حيث بلغت 49.8%.

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