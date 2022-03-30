انخفاض معظم أسواق الخليج وبورصة دبي ترتفع بدعم طرح أولي

أغلقت البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الأربعاء، مقتفية أثر فتور المعنويات في الأسواق العالمية، في حين واصل المستثمرون ضخ الأموال في دبي بعد أن رفعت هيئة كهرباء ومياه دبي حجم طرحها العام الأولي.

وتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار النفط، حيث غطت مؤشرات في سوق السندات على صعوبات مرتقبة للاقتصاد الأمريكي على أثر الآمال في وضع حد للصراع الأوكراني من خلال مفاوضات بين موسكو وكييف.

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وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي "لا تزال بورصة أبوظبي معرضة للتأثر بتقلبات أسواق النفط".

وصعد مؤشر سوق دبي الرئيسي للجلسة السادسة على التوالي وأغلق على ارتفاع 0.4 %.

ولاقى قرار هيئة كهرباء ومياه دبي بزيادة حجم الطرح العام الأولي إلى 17%، ترحيبا كبيرا من المستثمرين لتجمع ما يصل إلى 5.7 مليار دولار، وهو ما قد يجعله أكبر عملية بيع أسهم عامة في المنطقة منذ الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية والتي سجلت رقما قياسيا بجمع 29.4 مليار دولار عام 2019.

وارتفع سهم شعاع كابيتال 1.3%، بعدما قالت الشركة إنها ستستحوذ على أليانز للخدمات البحرية واللوجستية القابضة.

وانخفض سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 1%، بينما أغلق سهم شركة تبريد على انخفاض 5.4%، بعد أن بدأت الشركتان التداول دون توزيع أرباح.

وهبط المؤشر السعودي الرئيسي 0.5 %.

وتراجع سهم بن داود القابضة 4.4%، بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض أرباحها في الربع الأخير من العام.

ونزل مؤشر أبوظبي بشكل طفيف لينهي سلسلة من المكاسب استمرت ستة أيام.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.6%، بينما تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3%.

السعودية.. انخفض المؤشر 0.5%، عند 13038 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.6%، عند 9846 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 0.4%، إلى 3527 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 0.6%، إلى 13557 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر 1.3%، إلى 11239 نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.8%، إلى 2062 نقطة.

عُمان.. صعد المؤشر 0.2%، إلى 4203 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2%، إلى 9050 نقطة.