روسيا و أوكرانيا
رئيس "الدوما" يقترح بيع النفط والحبوب والأسمدة والمعادن بالروبل
قال إن ذلك سيكون مربحاً لروسيا
اقترح رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما"، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، أن تبيع روسيا النفط
والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب بالعملة المحلية (الروبل) في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون مربحا لموسكو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر بتحصيل ثمن الغاز الطبيعي المصدر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة بالروبل.
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وقال إن الدولار أصبح عملة "غير مضمونة"، وإن روسيا لن تستخدم عملات الدول "غير الصديقة" في مدفوعات الغاز، على خلفية العقوبات المفروضة على بلاده بسبب عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.
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