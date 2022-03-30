روسيا و أوكرانيا
لوكسمبورغ تجمّد أصولاً روسية بـ2.5 مليار يورو
في إطار العقوبات الغربية على موسكو
أعلنت وزارة المالية في لوكسمبورغ، تجميد أصول روسية بقيمة 2.5 مليار يورو، في إطار العقوبات الغربية ضد موسكو.
وقالت الوزارة المالية في تغريدة على "تويتر"، إن "وزيرة المالية يوريكو باكيس أطلعت البرلمان على سير تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في لوكسمبورغ".
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وأضافت أنه "حتى الآن جمدت مختلف الجهات في لوكسمبورغ أوصولا بقيمة 2.5 مليار يورو".
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