تضاعف استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة خلال 3 أشهر .. وصلت إلى 870 مليون دولار

حصلت الشركات الناشئة في المنطقة على تمويل بـ2.6 مليار دولار العام الماضي، وهو أعلى مستوى شهدته المنطقة على الإطلاق.

وتضاعفت استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة لتصل إلى نحو 870 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ448 مليون دولار في الربع نفسه من العام 2021، بحسب منصة الموجز الرقمي.

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وجاءت هذه الأرقام بالرغم من أن عدد الصفقات في هذا الربع سجل 186 صفقة، وهي أعلى بنحو 30 صفقة فقط عن الفترة المماثلة في العام الماضي، ما قد يعد إشارة على نضوج الشركات الناشئة في المنطقة وثقة المستثمرين في ضخ المزيد من الأموال فيما يسمى اليوم "بالاقتصاد الجديد"، خصوصاً في السعودية.

وحصلت الشركات الناشئة في المملكة على أكثر من 35% من استثمارات رأس المال المغامر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 304 ملايين دولار عبر 51 صفقة.

أما الإمارات، فحصلت على 251 مليون دولار عبر 48 صفقة، ما شكل 29% من مجموع الاستثمارات في المنطقة، تليها مصر، حيث حصلت الشركات الناشئة فيها على نحو 150 مليون دولار، بنحو 17% من مجموع الاستثمارات.

وتوزع المتبقي (158 مليون دولار) على شركات ناشئة مختلفة في المنطقة.

وكانت أكبر تلك الصفقات من نصيب "Rain"، منصة تداول العملات المشفرة في البحرين، والتي جمعت 110 ملايين دولار من مستثمرين عالميين.

تلتها "Trukker" السعودية، وهي منصة لإدارة الشحن جمعت 96 مليون دولار بقيادة "ADQ" و"STV" وشركة مبادلة للاستثمار.

ثم جاءت "Tabby" من الإمارات والمتخصصة في مجال "اشتر الآن وادفع لاحقا"، والتي جمعت

54 مليون دولار.

أما شركة نعناع السعودية لتوصيل البقالة، جمعت 50 مليون دولار.

يشار إلى أن نجاح تلك الشركات في المنطقة سيساهم في تعزيز دور رأس المال الجريء في تحفيز الاختراع والابتكار ودعم الأفكار التجارية الفريدة.