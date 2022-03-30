"دسر" توقع اتفاقيات لاستثمارات صناعية ضخمة في 5 قطاعات

وقعت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أربع اتفاقيات مع شركاء دوليين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاتفاقيات تتضمن إنشاء مصنع للأنابيب غير الملحومة، ومصنعا للحافلات الكهربائية الهيدروجينية والتقليدية، ومركزا للابتكار والتصنيع للطباعة الثلاثية، إضافة إلى مصنع لإنتاج مواد كيماوية لتصنيع النفط المستخرج من المياه، فضلا عن استحواذ عالمي على شركة للتقنيات النظيفة تعمل على صناعة المحفزات الكيميائية والمعدات المتطورة المتخصصة في تقنيات الاستدامة البيئية في صناعات المعادن والأسمدة والكيمياويات وتكرير النفط.

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كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وجاءت الاتفاقيات ومذكرة التفاهم في حفل أقيم أمس، في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كاسبارك)، برعاية وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وتمثلت الاتفاقية المشتركة الأولى مع شركة سيا تشانغوون الكورية، لإنشاء أول مصنع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) لصناعة أنابيب فولاذية مقاومة للصدأ (ستانلس ستيل) غير الملحومة.

ويقدّر حجم الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع مليار ريال (270 مليون دولار)، وستضخ شركتي" سيا" و"دسر" ما يصل إلى 525 مليون ريال (140 مليون دولار) بنسبة 51% و49% على التوالي، في حين سيتم تمويل باقي المبلغ من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي.

أما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها بالشراكة مع كل من شركة تطوير لخدمات النقل وشركة سي إتش تي سي (CHTC KINWIN) الصينية، وذلك لإنشاء أول مصنع للحافلات في المملكة بقدرة إنتاجية تصل إلى (3000) حافلة سنوياً.

ويُعد هذا المشروع من المشاريع المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، لما له من أهمية خاصة لكونه الأول من نوعه في المملكة لتوطين صناعة حافلات تستخدم التقنيات الحديثة للمحركات، كالمحركات الكهربائية، والمحركات الهيدروجينية، إضافة إلى محركات الاحتراق الداخلي (البنزين والديزل)، وستخدم هذه الحافلات عدة قطاعات من أبرزها قطاع التعليم، والحج والعمرة، وقطاع النقل العام والسياحة.

وسيتم إنشاء هذا المشروع في مدينة جدة ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج في الربع الرابع من عام 2024.

وتمثلت الاتفاقية المشتركة الثالثة التي أُعلِن عنها في هذه المناسبة بين "دسر" وشركة ثري دي سيستمز الأميركية (3D Systems)، لإنشاء (مركز الابتكار والتصنيع) في المملكة.

وسيوفر المشروع المشترك حلولاً هندسية للطباعة ثلاثية الأبعاد والطباعة عند الطلب لخدمة القطاعات الرئيسة، مثل القطاعات الصناعية والطبية والمجالات الدفاعية.

أما اتفاقية الشراكة الرابعة فكانت بين شركتي "دسر" و"بيكر هيوز" الأميركية (Baker Hughes)، لبناء منشأة بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف طن متري سنويا لإنتاج المواد الكيمائية المستخدمة في عمليات تصنيع النفط المستخرج ومعالجة المياه، حيث سيكون المشروع أحد أول المشاريع في المملكة التي ستقدم تقنية التفاعل الكيميائي، ويلبي المشروع في المقام الأول احتياجات شركات النفط والغاز وشركات معالجة المياه والشركات البتروكيماوية، وسيقام المشروع في مدينة الجبيل الصناعية.

كما أعلنت "دسر" عن نجاحها في إتمام صفقة استحواذ مع تحالف دولي يضم كلا من برودبيك غلوبال (BPG) وصندوق آسيا الأخضر (AGF)، للاستحواذ على شركة دوبونت للتقنيات النظيفة (DuPont Clean Technologies).

وقد تم تغيير اسم الشركة إلى إليسنت للتقنيات النظيفة (Elessent Clean technologies)، والشركة الجديدة رائدة عالميا في صناعة المحفزات الكيميائية والمعدات المتطورة المتخصصة في تقنيات الاستدامة البيئية في صناعات المعادن والأسمدة والكيمياويات وتكرير النفط.