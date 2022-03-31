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أميركا تمعن في العقوبات ضد روسيا.. أضافت 13 فرداً وكيانات متعددة

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وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

أميركا تمعن في العقوبات ضد روسيا.. أضافت 13 فرداً وكيانات متعددة

سيف العقوبات طال قبل أيام العشرات من شركات الدفاع الروسية وأكثر من 300 عضو في الدوما

دبي - العربية.نت

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أضافت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، 13 فردًا وكيانات متعددة إلى قائمة العقوبات المتعلقة بروسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، بحسب ما ورد في موقع الخزانة الأميركية.

وكانت وزارة الخزانة، أعلنت قبل أيام، فرض عقوبات جديدة على روسيا شملت العشرات من شركات الدفاع الروسية، و328 عضوا في الدوما، ورئيس أكبر مؤسسة مالية في روسيا وهو هيرمان جريف، مدير سبيربنك وأحد المقربين من بوتين.

وقبلها، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف 15 فرداً وكياناً واحداً في روسيا. وشملت تلك العقوبات الأميركية، إجراءات جديدة تستهدف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأعلنت بريطانيا أيضا، عن فرض المزيد من العقوبات على روسيا، تضمنت رسوما ضخمة على الواردات الروسية.

وقالت بريطانيا إن حظر صادرات سلع لروسيا سيدخل حيز التنفيذ قريبا، مضيفة أنها ستحظر تصدير قائمة سلع لروسيا تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.

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